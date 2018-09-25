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Опубликовано 25 сентября 2018, 14:05

Опубликованы фотографии со съёмок новых "Людей Икс"

Фото: &copy; instagram@mariopower.official

Фото: © instagram@mariopower.official

На кадрах, которые оказались в Сети, можно увидеть, как снова встретились Майкл Фассбендер и Джеймс Макэвой.

Съёмки фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" закончились ещё несколько месяцев назад. Однако после премьеру фильма, который изначально должен был выйти в ноябре 2018 года, перенесли на несколько месяцев, а сам фильм начали переснимать.

Во время проведения дополнительных съёмок на площадке опять встретились Майкл Фассбендер и Джеймс Макэвой. До этого актёры работали вместе над другими фильмами в рамках франшизы "Люди Икс".

Напомним, фильм "Тёмный Феникс" основан на одноимённой серии комиксов о Людях Икс. В центре сюжета — Джин Грей. Премьера ленты запланирована на 14 февраля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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