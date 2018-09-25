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Опубликовано 25 сентября 2018, 13:57

Детей начали чаще называть именами персонажей из "Игры престолов"

Фото: &copy; Кадр из сериала&nbsp;Game of Thrones

Фото: © Кадр из сериала Game of Thrones

Оказалось, что уже 343 ребёнка получили имя Арья в честь героини популярной саги Джорджа Мартина.

Сериал "Игра престолов" — одно из самых главных шоу последних лет. Его популярность настолько велика, что люди начали массово называть детей именами персонажей из "Игры престолов".

Так, 343 ребёнка получили имя Арья в честь героини саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" в Англии и Уэльсе в 2017 году. Более того, в прошлом году в честь персонажа назвали больше детей, чем годом ранее (тогда было только 302 ребёнка с именем Арья).

Также за 2017 год было зарегистрировано 76 новорождённых с именем Кхалиси. Ещё 11 детям родители дали имя Тирион.

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Сергей Сурепин
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