Детей начали чаще называть именами персонажей из "Игры престолов"

Сериал "Игра престолов" — одно из самых главных шоу последних лет. Его популярность настолько велика, что люди начали массово называть детей именами персонажей из "Игры престолов".

Так, 343 ребёнка получили имя Арья в честь героини саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" в Англии и Уэльсе в 2017 году. Более того, в прошлом году в честь персонажа назвали больше детей, чем годом ранее (тогда было только 302 ребёнка с именем Арья).