Авторы "Фантастических тварей" показали, что нас ждёт в продолжении фильма
Фото: © Fantastic Beasts
Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер ленты "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
В новом видео волшебники пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям. Среди актёров, которые задействованы в кадре, фигурирует молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу).
Фильм снял Дэвид Йейтс. Он же был режиссёром первой части "Фантастических тварей", а также снимал четыре фильма серии "Гарри Поттер". Роль магозоолога Ньюта Саламандера исполнил Эдди Редмэйн (он же играл в первой части).
Напомним, российская премьера фильма запланирована на 15 ноября 2018 года.