Авторы "Фантастических тварей" показали, что нас ждёт в продолжении фильма

В новом видео волшебники пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям. Среди актёров, которые задействованы в кадре, фигурирует молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу).

Фильм снял Дэвид Йейтс. Он же был режиссёром первой части "Фантастических тварей", а также снимал четыре фильма серии "Гарри Поттер". Роль магозоолога Ньюта Саламандера исполнил Эдди Редмэйн (он же играл в первой части).