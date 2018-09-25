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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 14:50

Авторы "Фантастических тварей" показали, что нас ждёт в продолжении фильма

Фото: &copy;&nbsp;Fantastic Beasts

Фото: © Fantastic Beasts

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер ленты "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

В новом видео волшебники пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям. Среди актёров, которые задействованы в кадре, фигурирует молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу).

Фильм снял Дэвид Йейтс. Он же был режиссёром первой части "Фантастических тварей", а также снимал четыре фильма серии "Гарри Поттер". Роль магозоолога Ньюта Саламандера исполнил Эдди Редмэйн (он же играл в первой части).

Напомним, российская премьера фильма запланирована на 15 ноября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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