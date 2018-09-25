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Опубликовано 25 сентября 2018, 15:41

Эмили Ратаковски заплела цветы в волосы и взорвала Instagram

Популярная в Интернете модель продолжает радовать своих поклонников фотографиями.

Фото: &copy; instagram@emrata

Фото: © instagram@emrata

Актриса и модель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии в своём Instagram. На этот раз она решила порадовать своих поклонников снимками, на которых в её волосах расположился цветок.

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Dolce

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Обе фотографии Ратаковски подписала просто — Dolce. По всей видимости, эти фотографии попадут в будущую фотосессию этого модного бренда, для которого ранее Ратаковски снималась в качестве модели. Обе фотографии за час набрали почти полмиллиона лайков.

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Dolce

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, ранее Эмили Ратаковски прогулялась по Милану в пиджаке на голое тело. Ратаковски показывала нижнее бельё через прозрачное платье, а также раздевалась на видео ради рекламы духов.

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Сергей Сурепин
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