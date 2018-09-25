Эмили Ратаковски заплела цветы в волосы и взорвала Instagram
Популярная в Интернете модель продолжает радовать своих поклонников фотографиями.
Фото: © instagram@emrata
Актриса и модель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии в своём Instagram. На этот раз она решила порадовать своих поклонников снимками, на которых в её волосах расположился цветок.
Обе фотографии Ратаковски подписала просто — Dolce. По всей видимости, эти фотографии попадут в будущую фотосессию этого модного бренда, для которого ранее Ратаковски снималась в качестве модели. Обе фотографии за час набрали почти полмиллиона лайков.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски прогулялась по Милану в пиджаке на голое тело. Ратаковски показывала нижнее бельё через прозрачное платье, а также раздевалась на видео ради рекламы духов.