Баста рассказал, как его выгнали из отеля в Донецке из-за сборной Англии
Фото: © Кадр из видео YouTube/КраСава
Инцидент произошёл шесть лет назад, в 2012 году, однако сообщил артист об этом только сейчас.
Популярный российский рэпер Баста рассказал, как его выселили из отеля в Донецке. Это произошло в 2012 году во время проведения чемпионата Европы по футболу.
Меня выселили из гостиницы просто. Из любимой гостиницы, где я всегда жил. И я сказал: "Я никуда не пойду отсюда". Я стою внизу, и просто проходит Джерард — человек, который для меня является одной из икон футбола, примером преданности своему клубу
Баста
Оказалось, выселение было связано с заездом сборной Англии. Баста не уточнил, из какого именно отеля его выселяли.
Напомним, рэпер давно болеет за английский футбольный клуб "Ливерпуль". Стивен Джерард выступал за этот клуб с 1998 по 2015 год — он стал настоящей легендой. Всего в Донецке Англия провела два матча — против Украины и Франции. Накануне матча с французами английская сборная заселилась в донецкую гостиницу "Виктория", а перед матчем со сборной Украины английские футболисты жили в "Рамаде".