Баста рассказал, как его выгнали из отеля в Донецке из-за сборной Англии

Меня выселили из гостиницы просто. Из любимой гостиницы, где я всегда жил. И я сказал: "Я никуда не пойду отсюда". Я стою внизу, и просто проходит Джерард — человек, который для меня является одной из икон футбола, примером преданности своему клубу