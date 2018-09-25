Российский магазин появился на обложке комикса "Ходячие мертвецы"

В честь 15-летия "Ходячих мертвецов" издательство Image объявило о выпуске серии тематических вариативных обложек для магазинов комиксов. Среди них впервые оказался российский магазин комиксов "Хочу!".

Магазин "Хочу!" находится в Ростове-на-Дону. Он стал первым и единственным российским магазином, принявшим участие в этой инициативе. Выйдет новый комикс в середине ноября — начале декабря. Стоить будет 290 рублей.