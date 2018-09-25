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Опубликовано 25 сентября 2018, 15:57

Российский магазин появился на обложке комикса "Ходячие мертвецы"

Это стало возможным благодаря тому, что в Россию привезут эксклюзивный выпуск к 15-летию комикса.

Фото: &copy;&nbsp;The Walking Dead

Фото: © The Walking Dead

В честь 15-летия "Ходячих мертвецов" издательство Image объявило о выпуске серии тематических вариативных обложек для магазинов комиксов. Среди них впервые оказался российский магазин комиксов "Хочу!".

Фото: © The Walking Dead

Фото: © The Walking Dead

Магазин "Хочу!" находится в Ростове-на-Дону. Он стал первым и единственным российским магазином, принявшим участие в этой инициативе. Выйдет новый комикс в середине ноября — начале декабря. Стоить будет 290 рублей.

Напомним, комикс "Ходячие мертвецы" выходит с 2003 года. По мотивам комикса сняли сериал и создали игру. Ранее сообщалось, что канал AMC продолжит развивать вселенную сериала "Ходячие мертвецы". Что же касается игры, то она останется незавершённой — разработчиков уволили. Геймеры уже начали собирать подписи под петицией, чтобы спасти проект.

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Сергей Сурепин
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