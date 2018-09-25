Мэл Гибсон снова ударился в режиссуру
Постановщик фильма "Храброе сердце" принял решение обновить вестерн Сэма Пекинпы.
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Мэл Гибсон займёт режиссёрское кресло фильма "Дикая банда". Это ремейк классического вестерна Сэма Пекинпы. Об этом сообщает Deadline.
Действие фильма разворачивается в 1913 году. В то время беззаконный Дикий Запад находился на грани исчезновения, неспособный противостоять натиску цивилизации. Группа преступников решила провернуть последнее дело и обчистить офис железной дороги.
Гибсон также возьмёт на себя роль исполнительного продюсера. Он же напишет сценарий — помогать Гибсону в этом будет Брайан Бэгби.