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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 16:00

Мэл Гибсон снова ударился в режиссуру

Постановщик фильма "Храброе сердце" принял решение обновить вестерн Сэма Пекинпы.

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Мэл Гибсон займёт режиссёрское кресло фильма "Дикая банда". Это ремейк классического вестерна Сэма Пекинпы. Об этом сообщает Deadline.

Действие фильма разворачивается в 1913 году. В то время беззаконный Дикий Запад находился на грани исчезновения, неспособный противостоять натиску цивилизации. Группа преступников решила провернуть последнее дело и обчистить офис железной дороги.

Гибсон также возьмёт на себя роль исполнительного продюсера. Он же напишет сценарий — помогать Гибсону в этом будет Брайан Бэгби.

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Сергей Сурепин
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