Госдума разрешила многодетным родителям брать отпуск в удобное для них время

Теперь у таких семей приоритет в порядке определения очерёдности предоставления отпусков.

Родителям, в семье которых трое и более детей до 12 лет, разрешили брать отпуск в удобное для них время. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

— Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, — говорится в документе.

Теперь у многодетных семей приоритет в порядке определения очерёдности предоставления отпусков.