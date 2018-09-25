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Опубликовано 25 сентября 2018, 16:11

Николас Кейдж оказался недоволен мемами про себя

Фото: &copy; Какдр из фильма&nbsp;&laquo;Мэнди&raquo;

Фото: © Какдр из фильма «Мэнди»

По словам актёра, его угнетает "мемификация" ролей, так как зрители неправильно поняли его переигрывание.

Актёр Николас Кейдж недоволен своим статусом интернет-звезды. Он считает, что фанаты обратили внимание совсем не на то, что для него важно. Об этом актёр рассказал в интервью IndieWire.

Кейдж считает, что из-за того, что для многих зрителей он давно стал в первую очередь актёром из мемов, аудитория будет искать всё те же гипертрофированные эмоции в новом фильме с его участием. Речь идёт о фильме "Мэнди" режиссёра Паноса Косматоса.

Напомним, многие зрители сочли, что триллер снят только для того, чтобы предоставить Кейджу обстановку, в которой игра актёра будет уместна. По словам актёра, ему не нравится, что его воспринимают как мем.

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Сергей Сурепин
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