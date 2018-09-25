Николас Кейдж оказался недоволен мемами про себя
Фото: © Какдр из фильма «Мэнди»
По словам актёра, его угнетает "мемификация" ролей, так как зрители неправильно поняли его переигрывание.
Актёр Николас Кейдж недоволен своим статусом интернет-звезды. Он считает, что фанаты обратили внимание совсем не на то, что для него важно. Об этом актёр рассказал в интервью IndieWire.
Кейдж считает, что из-за того, что для многих зрителей он давно стал в первую очередь актёром из мемов, аудитория будет искать всё те же гипертрофированные эмоции в новом фильме с его участием. Речь идёт о фильме "Мэнди" режиссёра Паноса Косматоса.
Напомним, многие зрители сочли, что триллер снят только для того, чтобы предоставить Кейджу обстановку, в которой игра актёра будет уместна. По словам актёра, ему не нравится, что его воспринимают как мем.