Николас Кейдж оказался недоволен мемами про себя

По словам актёра, его угнетает "мемификация" ролей, так как зрители неправильно поняли его переигрывание.

Актёр Николас Кейдж недоволен своим статусом интернет-звезды. Он считает, что фанаты обратили внимание совсем не на то, что для него важно. Об этом актёр рассказал в интервью IndieWire.

Кейдж считает, что из-за того, что для многих зрителей он давно стал в первую очередь актёром из мемов, аудитория будет искать всё те же гипертрофированные эмоции в новом фильме с его участием. Речь идёт о фильме "Мэнди" режиссёра Паноса Косматоса.