Госдума приняла поправку о выходе женщин на пенсию в возрасте 60, а не 63 лет
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Предложение было внесено президентом Владимиром Путиным после его обращения по поводу пенсионной реформы.
Государственная дума РФ поддержала поправки, внесённые президентом РФ Владимиром Путиным, касающиеся выхода женщин на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.
Напомним, правительство изначально предлагало поднять пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет. Однако президент РФ выступил с обращением, в котором предложил среди прочего увеличить его до возраста 60 лет.
Вместе с другими предложениями президента это было оформлено как поправка к правительственному законопроекту и внесено в Госдуму.
24 сентября Комитет ГД по соцполитике поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении. Всего глава государства внёс девять поправок.
Правительство, выступив с предложением повысить пенсионный возраст, отмечало, что это позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.