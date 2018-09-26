Госдума приняла поправку о выходе женщин на пенсию в возрасте 60, а не 63 лет

Предложение было внесено президентом Владимиром Путиным после его обращения по поводу пенсионной реформы.

Государственная дума РФ поддержала поправки, внесённые президентом РФ Владимиром Путиным, касающиеся выхода женщин на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

Напомним, правительство изначально предлагало поднять пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет. Однако президент РФ выступил с обращением, в котором предложил среди прочего увеличить его до возраста 60 лет.

Вместе с другими предложениями президента это было оформлено как поправка к правительственному законопроекту и внесено в Госдуму.

24 сентября Комитет ГД по соцполитике поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении. Всего глава государства внёс девять поправок.