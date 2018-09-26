Госдума одобрила ратификацию конвенции МОТ о размере пенсий во II чтении

В соответствии с документом, пенсионные выплаты в России должны довести до 40 процентов от заработной платы.

Госдума приняла законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) по пенсиям. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%. Документ был поддержан депутатами во II чтении единогласно. Третье чтение будет вынесено на повестку уже завтра.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вопрос о ратификации конвенции начал обсуждаться ещё в 90-е годы. На сегодняшний день 102-ю Конвенцию МОТ, которая закрепляет важнейшие социальные права трудового населения, ратифицировали уже 55 стран мира.