Госдума одобрила поправки о двух днях диспансеризации для предпенсионеров
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который даёт право россиянам раз в три года вместо работы пройти диспансеризацию. При этом депутаты также одобрили поправки, согласно которым предпенсионеры получают на диспансеризацию два рабочих дня в год.
В пояснительной записке говорится, что работающим гражданам зачастую сложно пройти диспансеризацию, так как работодатели не отпускают их в будни.
В итоге ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой предпенсионеры получат возможность пройти медосмотр в течение двух рабочих дней с сохранением заработка и рабочего места.
29 августа президент РФ Владимир Путин во время своего обращения призвал обязать работодателей, чтобы они обеспечили граждан предпенсионного возраста двумя днями на бесплатную диспансеризацию.