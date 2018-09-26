Госдума одобрила поправки о двух днях диспансеризации для предпенсионеров

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который даёт право россиянам раз в три года вместо работы пройти диспансеризацию. При этом депутаты также одобрили поправки, согласно которым предпенсионеры получают на диспансеризацию два рабочих дня в год.

В пояснительной записке говорится, что работающим гражданам зачастую сложно пройти диспансеризацию, так как работодатели не отпускают их в будни.

В итоге ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой предпенсионеры получат возможность пройти медосмотр в течение двух рабочих дней с сохранением заработка и рабочего места.