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Регион
Опубликовано 26 сентября 2018, 10:50

Госдума одобрила поправки о двух днях диспансеризации для предпенсионеров

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Самарин&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Евгений Самарин 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который даёт право россиянам раз в три года вместо работы пройти диспансеризацию. При этом депутаты также одобрили поправки, согласно которым предпенсионеры получают на диспансеризацию два рабочих дня в год.

В пояснительной записке говорится, что работающим гражданам зачастую сложно пройти диспансеризацию, так как работодатели не отпускают их в будни.

В итоге ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой предпенсионеры получат возможность пройти медосмотр в течение двух рабочих дней с сохранением заработка и рабочего места.

29 августа президент РФ Владимир Путин во время своего обращения призвал обязать работодателей, чтобы они обеспечили граждан предпенсионного возраста двумя днями на бесплатную диспансеризацию.

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Янковская Ольга
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