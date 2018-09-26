Fortnite остаётся самой прибыльной игрой года
При этом League of Legends на пути к своему худшему показателю по прибыли с 2014 года.
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Аналитическая фирма Super Data опубликовала отчёт за последний месяц лета. Из него стало известно, что самой прибыльной игрой на консолях остаётся Fortnite — королевская битва, созданная студией Epic Games.
Что же касается мобильных платформ, то на смартфонах спросом пользуется Honour of Kings. Следом идёт игра QQ Speed, а замыкает тройку лидеров Pokemon GO, которая всё ещё привлекает интерес игроков на фоне выхода новых игр Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!
На ПК самой прибыльной игрой августа стала Dungeon Fighter Online. Кроме того, у World of Warcraft увеличилось количество игроков — всё благодаря выходу нового дополнения Battle for Azeroth. Что же касается League of Legends, то пока игра приближается к худшим, начиная с 2014 года, показателям по прибыли.