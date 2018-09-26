Fortnite остаётся самой прибыльной игрой года

Аналитическая фирма Super Data опубликовала отчёт за последний месяц лета. Из него стало известно, что самой прибыльной игрой на консолях остаётся Fortnite — королевская битва, созданная студией Epic Games.

Что же касается мобильных платформ, то на смартфонах спросом пользуется Honour of Kings. Следом идёт игра QQ Speed, а замыкает тройку лидеров Pokemon GO, которая всё ещё привлекает интерес игроков на фоне выхода новых игр Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!