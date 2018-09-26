В Сети появилась фотография со съёмок новых "Мстителей"

На этот раз поклонников популярной франшизы решил порадовать актёр Бенедикт Вонг.

Актёр Бенедикт Вонг опубликовал в "Инстаграме" фотографию со съёмок четвёртой части "Мстителей". В подписи актёр пошутил о том, что именно так из его головы удаляют спойлеры к будущей ленте.

Вонг играет помощника Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч). Фотография Вонга набрала почти 60 тысяч лайков. Поклонники Marvel уже строят теории по поводу того, почему на Вонге была загадочная маска.