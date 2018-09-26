В Сети появилась фотография со съёмок новых "Мстителей"
Фото © Instagram/wongrel
На этот раз поклонников популярной франшизы решил порадовать актёр Бенедикт Вонг.
Актёр Бенедикт Вонг опубликовал в "Инстаграме" фотографию со съёмок четвёртой части "Мстителей". В подписи актёр пошутил о том, что именно так из его головы удаляют спойлеры к будущей ленте.
Вонг играет помощника Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч). Фотография Вонга набрала почти 60 тысяч лайков. Поклонники Marvel уже строят теории по поводу того, почему на Вонге была загадочная маска.
Напомним, премьера новых "Мстителей" запланирована на 2 мая 2019 года.