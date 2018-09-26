Microsoft покажет уйму новых игр в ноябре
Фото: © Microsoft
Американская корпорация спустя 8 лет возвращается к проведению мероприятия под названием X0.
10–11 ноября в Мехико компания Microsoft проведёт мероприятие под названием X018. Руководитель Xbox Фил Спенсер пообещал, что на этой конференции корпорация анонсирует несколько проектов от сторонних и внутренних студий. Об этом сообщает Venture Beat.
Трансляция мероприятия пройдёт в рамках ежемесячной передачи Inside Xbox. Всего разработчики будут рассказывать о новых проектах на протяжении двух часов.
Напомним, Microsoft проводила X0 с 2001 по 2006 годы в Европе. В рамках этого мероприятия компания анонсировала Halo 2 и Fable. Последний раз мероприятие Х0 проходило в 2010 году в Сан-Франциско.