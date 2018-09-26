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Регион
Опубликовано 26 сентября 2018, 13:01

Microsoft покажет уйму новых игр в ноябре

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Американская корпорация спустя 8 лет возвращается к проведению мероприятия под названием X0.

10–11 ноября в Мехико компания Microsoft проведёт мероприятие под названием X018. Руководитель Xbox Фил Спенсер пообещал, что на этой конференции корпорация анонсирует несколько проектов от сторонних и внутренних студий. Об этом сообщает Venture Beat.

Трансляция мероприятия пройдёт в рамках ежемесячной передачи Inside Xbox. Всего разработчики будут рассказывать о новых проектах на протяжении двух часов.

Напомним, Microsoft проводила X0 с 2001 по 2006 годы в Европе. В рамках этого мероприятия компания анонсировала Halo 2 и Fable. Последний раз мероприятие Х0 проходило в 2010 году в Сан-Франциско.

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Сергей Сурепин
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