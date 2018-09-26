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Регион
Опубликовано 26 сентября 2018, 13:02

Dunkin Donuts уберёт "пончики" из названия

Фото: &copy; Dunkin

Фото: © Dunkin

Американская корпорация Dunkin’ Brands изменит название пончиковых Dunkin’ Donuts на Dunkin’.

Изменения вступят в силу в январе 2019 года. Слово Donuts пропадёт из рекламы, с вывесок, сайта и страниц в социальных сетях компании, а также с упаковки продукции сети. Цветовая гамма бренда останется прежней.

Решение поменять название отражает некоторые изменения ассортимента продукции с переносом акцента на напитки — чай и кофе. Сейчас на кофе приходится 60% продаж сети. Также клиентам гарантируется повышение качества обслуживания и более широкий выбор закусок, включая пончики.

Сеть с пончиками Dunkin’ Donuts появилась в 1950 году. Сейчас работает более 12 тысяч заведений по всему миру — они продают ежегодно более 2,9 миллиарда пончиков.

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Сергей Сурепин
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