Dunkin Donuts уберёт "пончики" из названия

Американская корпорация Dunkin’ Brands изменит название пончиковых Dunkin’ Donuts на Dunkin’.

Изменения вступят в силу в январе 2019 года. Слово Donuts пропадёт из рекламы, с вывесок, сайта и страниц в социальных сетях компании, а также с упаковки продукции сети. Цветовая гамма бренда останется прежней.

Решение поменять название отражает некоторые изменения ассортимента продукции с переносом акцента на напитки — чай и кофе. Сейчас на кофе приходится 60% продаж сети. Также клиентам гарантируется повышение качества обслуживания и более широкий выбор закусок, включая пончики.