21-летний парень сыграл в игру, которая ещё не вышла, и умер счастливым

Люди становятся совершенно нетерпеливыми, когда дело касается любимых фильмов, игр и музыки. Но Крисом Тейлором руководило вовсе не любопытство. Дело в том, что 21-летний парень, у которого диагностировали рак, решил прекратить лечение ещё в июле. Врачи сообщили, что в таком случае он проживёт от трёх до шести месяцев, сообщает LadBible.

Фото © Twitter/Chris Taylor

Заядлый геймер был предельно честен со своими подписчиками в "Твиттере", где он выразил сожаление, что ему так и не удастся сыграть в Super Smash Bros. Ultimate, дата выхода которой анонсирована на декабрь 2018 года. Но то, что произошло дальше, можно назвать настоящим чудом.

Фото © Twitter/Chris Taylor

Компания Nintendo заметила пост Криса, и всё благодаря его другу. Парень отправил им пост онкобольного и подписал следующим образом: "У моего близкого друга последняя стадия рака, и он прикован к постели. Но перед смертью он мечтает поиграть в Super Smash Bros. Ultimate. Для него это очень важно, если вы исполните его желание! Огромное спасибо!"

Фото © Twitter/Chris Taylor

И 21 сентября Крис уже играл в демоверсию игры и не верил своему счастью.

Я вряд ли заслуживаю этого, но вы, ребята, сделали всё, и от этой искренней доброты я не могу сдержать слёз. Спасибо вам огромное Крис Тейлор