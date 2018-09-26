Новокузнецкий геймер снялся в рекламе шампуня
Девятнадцатилетний киберспортсмен теперь будет продвигать иностранную марку на российском рынке.
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Житель Новокузнецка Роман Кушнарёв, известный среди геймеров под псевдонимом RAMZES666, стал лицом рекламной кампании Head & Shoulders. Теперь киберспортсмен будет продвигать американский бренд шампуня от перхоти.
Я польщён тем, что стал лицом такого всемирно известного бренда. Из своего опыта знаю, что всегда важно не сдаваться и идти к цели. Не только в игре, но и в жизни
Роман Кушнарёв
Напомним, в этом году команда Virtus.pro, за которую выступает Кушнарёв, заняла 5-е место на главном турнире по Dota 2 — The International. Команда выиграла более миллиона долларов.