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Регион
Опубликовано 26 сентября 2018, 13:03

Новокузнецкий геймер снялся в рекламе шампуня

Девятнадцатилетний киберспортсмен теперь будет продвигать иностранную марку на российском рынке.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Житель Новокузнецка Роман Кушнарёв, известный среди геймеров под псевдонимом RAMZES666, стал лицом рекламной кампании Head & Shoulders. Теперь киберспортсмен будет продвигать американский бренд шампуня от перхоти.

Я польщён тем, что стал лицом такого всемирно известного бренда. Из своего опыта знаю, что всегда важно не сдаваться и идти к цели. Не только в игре, но и в жизни

Роман Кушнарёв

Напомним, в этом году команда Virtus.pro, за которую выступает Кушнарёв, заняла 5-е место на главном турнире по Dota 2 — The International. Команда выиграла более миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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