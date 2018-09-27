Юристы советуют будущим пенсионерам не бояться работодателя

Госдума в среду, 26 сентября 2018 года, одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионной системы. Законом предусмотрена уголовная ответственность за безосновательное увольнение или отказ в приёме на работу лиц предпенсионного возраста. Установлен возраст выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, для женщин — в 60 лет.

Парламентарии одобрили также поправку о праве на досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

Что касается ответственности за увольнение предпенсионеров, опрошенные Лайфом правоведы говорят, что эта норма позволит возрастным сотрудникам спокойно работать. За увольнение или отказ принять на работу людей предпенсионного возраста работодателям будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов либо штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев.

Юрист Алим Бишенов считает, что людям предпенсионного возраста следует более аккуратно оформлять свои отношения с работодателем. — Во-первых, людям предпенсионного возраста лучше всего все свои переговоры с потенциальным работодателем фиксировать на бумаге, чтобы было с чем идти в прокуратуру или трудовую инспекцию. А отказать могут якобы из-за недостаточного опыта работы, отсутствия требуемых навыков и по другим причинам, — объяснил специалист.

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Юрист Илья Алексеев также считает, что людям предпенсионного возраста не следует особо доверять словам работодателя, а нужно всё фиксировать не только на бумаге, но и записывать разговор на телефон. — Такая бдительность позволит сотруднику остаться в строю, потому что зафиксированная информация позволит доказать следствию и суду дискриминацию работника в 55–60 лет, поможет осудить нерадивого работодателя, — пояснил он.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, особенно в переходный период, когда вносятся изменения в пенсионную систему, необходимо сделать всё, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищён.

Как пояснила ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова, принятый закон аналогичен нормам, содержащимся в статье 145-й УК РФ ("Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет").

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Татьяна Голикова отметила, что уголовная ответственность — это "крайний случай". В 2017 году по статье 145-й УК РФ было зафиксировано 2 тысячи обращений, но при этом только по двум было принято решение об уголовном наказании.