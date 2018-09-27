Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" суд оставил под арестом

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы и признал законным продление ареста на три месяца руководителя службы пожаротушения, который возглавлял работы в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", Андрея Бурсина.

По версии следствия, во время организации тушения пожара в "Зимней вишне" в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек.