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Регион
Опубликовано 27 сентября 2018, 06:45

Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" суд оставил под арестом

Андрей Бурсин. Фото: &copy;РИА Новости/Ольга Климова

Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости/Ольга Климова

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы и признал законным продление ареста на три месяца руководителя службы пожаротушения, который возглавлял работы в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", Андрея Бурсина.

Суд постановил оставить без изменения постановление Центрального районного суда города Кемерова от 5 сентября, сообщает ТАСС.

По версии следствия, во время организации тушения пожара в "Зимней вишне" в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек.

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Александра Вишнякова
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