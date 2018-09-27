Трамп похвалил письма от Ким Чен Ына и назвал их произведением искусства

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что письма, которые он получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына, являются прорывными по содержанию. Одно из них он лично показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА "Новости".

— Он написал мне два прекрасных письма. Когда я показал одно из писем, только одно, премьер-министру Абэ, он сказал: "Это на самом деле прорывное письмо. Это невероятно. Это историческое письмо". И так и есть. Это прекрасное, прекрасное произведение искусства, — цитирует агентство заявление Трампа.