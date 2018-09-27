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Регион
Опубликовано 27 сентября 2018, 04:39

Трамп похвалил письма от Ким Чен Ына и назвал их произведением искусства

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; AP Photo/Evan Vucci

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что письма, которые он получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына, являются прорывными по содержанию. Одно из них он лично показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА "Новости".

— Он написал мне два прекрасных письма. Когда я показал одно из писем, только одно, премьер-министру Абэ, он сказал: "Это на самом деле прорывное письмо. Это невероятно. Это историческое письмо". И так и есть. Это прекрасное, прекрасное произведение искусства, — цитирует агентство заявление Трампа.

Дональд Трамп получал несколько писем от лидера КНДР Ким Чен Ына, в одном опубликованном он благодарит американского президента за "выдающиеся усилия" в области нормализации двусторонних отношений. Остальные письма не были преданы гласности, но на каждое из них американская администрация отвечает.

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Иван Комогорцев
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