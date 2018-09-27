Мем про неверного парня признали сексистским
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Шведские чиновники посчитали, что реклама на основе мема обесценивает роль женщин в обществе.
В Швеции признали некорректным мем про неверного парня. Местный регулятор рекламы назвал баннеры с применением мема дискриминационными, передаёт The Local.
Об этом заявил местный регулятор рекламы, рассмотрев дело Bahnhof — крупного интернет-провайдера. Компания использовала мем в своей рекламе на "Фейсбуке" для найма новых сотрудников. На баннере парень, символизирующий специалиста, отворачивается от своей девушки (старая работа) в сторону другой (новая работа, которую предлагает Bahnhof).
Регулятор посчитал рекламу дискриминационной. По словам чиновников, потребителю может показаться, что в обществе принято свободно менять девушек, как своё рабочее место. The Local уточняет, что регулятор лишь предупредил Bahnhof — прав применить санкции к компании у чиновников нет.
Мем про неверного парня, по сюжету которого мужчина оборачивается на проходящую девушку, стал популярным летом 2017 года. Его автор сделал мем на основе стоковой фотографии. Этим летом интернет-шутка получила продолжение, когда энтузиаст нашёл в Сети фотографии главной героини картинки.