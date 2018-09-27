Мем про неверного парня признали сексистским

Шведские чиновники посчитали, что реклама на основе мема обесценивает роль женщин в обществе.

В Швеции признали некорректным мем про неверного парня. Местный регулятор рекламы назвал баннеры с применением мема дискриминационными, передаёт The Local.

Об этом заявил местный регулятор рекламы, рассмотрев дело Bahnhof — крупного интернет-провайдера. Компания использовала мем в своей рекламе на "Фейсбуке" для найма новых сотрудников. На баннере парень, символизирующий специалиста, отворачивается от своей девушки (старая работа) в сторону другой (новая работа, которую предлагает Bahnhof).

Регулятор посчитал рекламу дискриминационной. По словам чиновников, потребителю может показаться, что в обществе принято свободно менять девушек, как своё рабочее место. The Local уточняет, что регулятор лишь предупредил Bahnhof — прав применить санкции к компании у чиновников нет.