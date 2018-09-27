Актриса из "Стартрека" рассказала об изнасиловании 32-летней давности

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе, на тот момент Падме Лакшми было только 16 лет.

Американская актриса индийского происхождения Падма Лакшми рассказала о том, что её изнасиловали 32 года назад. Это сделал 23-летний мужчина в канун Нового года — тогда актрисе было 16 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе. Лакшми познакомилась с насильником в торговом центре — там будущая звезда подрабатывала после школы. По словам Лакшми, мужчина приходил к ней в сером шёлковом костюме и флиртовал. Он учился в колледже, а сама Падма думала, что парень красивый и очаровательный.