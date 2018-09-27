Сценарий фильма о Джокере и Харли Квинн завершён
Фото: © kinopoisk.ru
Студия Warner Bros. продолжает работу сразу над несколькими картинами о суперзлодеях DC.
Джон Рекуа и Гленн Фикарра рассказали, что студия Warner Bros. на днях получила первый вариант сценария фильма "Харли Квинн против Джокера". Об этом сообщило издание Metro.
Отличный текст получился. Всё начинается с того, что Харли похищает доктора Фила, которого, мы надеемся, сыграет сам доктор Фил. И всё потому, что у них с Джокером проблемы в отношениях
Гленн Фикарра
Авторы сценария признаются, что написание этого сюжета принесло им уйму удовольствия. До этого оба сценариста работали над сериалом "Это мы" и фильмом "Плохой Санта".
Напомним, сейчас у проекта нет точного названия. Также Warner Bros. ещё не нашла режиссёра для этого фильма. Ленту планируют выпустить после выхода продолжения "Отряда самоубийц" (у фильма пока нет даты выхода).