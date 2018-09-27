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Опубликовано 27 сентября 2018, 09:31

Сценарий фильма о Джокере и Харли Квинн завершён

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Студия Warner Bros. продолжает работу сразу над несколькими картинами о суперзлодеях DC.

Джон Рекуа и Гленн Фикарра рассказали, что студия Warner Bros. на днях получила первый вариант сценария фильма "Харли Квинн против Джокера". Об этом сообщило издание Metro.

Отличный текст получился. Всё начинается с того, что Харли похищает доктора Фила, которого, мы надеемся, сыграет сам доктор Фил. И всё потому, что у них с Джокером проблемы в отношениях

Гленн Фикарра

Авторы сценария признаются, что написание этого сюжета принесло им уйму удовольствия. До этого оба сценариста работали над сериалом "Это мы" и фильмом "Плохой Санта".

Напомним, сейчас у проекта нет точного названия. Также Warner Bros. ещё не нашла режиссёра для этого фильма. Ленту планируют выпустить после выхода продолжения "Отряда самоубийц" (у фильма пока нет даты выхода).

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Сергей Сурепин
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