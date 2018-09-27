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Регион
Опубликовано 27 сентября 2018, 09:45

Автор самого худшего фильма за всю историю переснял сцену из "Тёмного рыцаря"

Томми Вайсо решил воссоздать сцену допроса, примерив облик популярного на весь мир злодея.

Томми Вайсо и Грег Сестеро снялись в 4-минутном видео для Nerdist. Звёзды культового фильма "Комната" разыграли сцену допроса из фильма "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана.

Вайсо сыграл Джокера, а Сестеро досталась роль Бэтмена. Ранее Вайсо изъявлял желание сыграть Джокера. В феврале он написал режиссёру Тодду Филлипсу с просьбой связаться с ним по поводу роли противника Бэтмена, однако с ним никто так и не вышел на связь.

Напомним, фильм "Комната" принято считать самым худшим за всю историю кинематографа. В первые две недели проката фильм собрал 1800 долларов. Тем не менее у фильма появились свои поклонники, количество которых со временем увеличивалось. Томми Вайсо утверждал, что многие из тех, кто изначально отказался от внесения в титры, в итоге просили о включении их имени.

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Сергей Сурепин
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