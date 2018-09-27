С учётом поправок Путина. Госдума приняла закон о пенсионной реформе

В правительстве отмечали, что изменение этого законодательства поспособствует повышению размера пенсии и сбалансирует рынок труда.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, проект устанавливает пенсионный возраст для женщин — 60 лет, а не 63, а для мужчин — 65.

Ожидается, что Совфед рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 3 октября.

Первое чтение правительственного законопроекта состоялось в июле. Однако затем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предложил ряд мер для смягчения реформы. В частности, глава государства предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, увеличение пособия по безработице и введение наказания для работодателей в случае увольнения сотрудников перед пенсией.

Накануне Госдума одобрила этот законопроект с учётом поправок Путина во втором чтении. Сегодня же состоялось окончательное чтение документа.