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Опубликовано 27 сентября 2018, 13:15

С учётом поправок Путина. Госдума приняла закон о пенсионной реформе

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В правительстве отмечали, что изменение этого законодательства поспособствует повышению размера пенсии и сбалансирует рынок труда.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, проект устанавливает пенсионный возраст для женщин — 60 лет, а не 63, а для мужчин — 65.

Ожидается, что Совфед рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 3 октября.

Первое чтение правительственного законопроекта состоялось в июле. Однако затем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предложил ряд мер для смягчения реформы. В частности, глава государства предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, увеличение пособия по безработице и введение наказания для работодателей в случае увольнения сотрудников перед пенсией.

Накануне Госдума одобрила этот законопроект с учётом поправок Путина во втором чтении. Сегодня же состоялось окончательное чтение документа.

Стоит отметить, что в правительстве считают, что изменение пенсионного законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

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Янковская Ольга
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