"Чёрный генсек". Личные трагедии семьи Хрущёвых
28 сентября 1953 года первым секретарём ЦК КПСС был избран Никита Хрущёв. Но высокий пост не спас его от потерь близких.
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Дни, когда от боли хочется кричать, наступают в семьях независимо от того, какую должность занимает человек и сколько жизней от него зависит. Так было и с первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым, которого жизнь лишила любимых супруги, дочери и невестки.
Смерть первой жены
Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons
С будущей первой супругой, Ефросиньей Писаревой, они познакомились в 1914 году. Тогда 20-летний Никита Хрущёв трудился слесарем на Успенском руднике, что около нынешнего Донецка. Столовался он в доме Ефросиньи, где девушка жила вместе с четырьмя младшими сёстрами. Фрося была сестрой знакомого Хрущёва с работы, так что "столовую" он посещал по рекомендации.
К тому моменту он уже был завидным женихом: работал слесарем на шахте и получал в месяц 30 рублей золотом (в два-три раза больше, чем обычный рабочий). А ещё у него тогда был мотоцикл, что являлось одним из показателей "завидного жениха".
Девушку же называли первой красавицей не только в деревне. Свадьбу сыграли в том же году, когда и познакомились. Спустя год у Хрущёва и его к тому моменту 19-летней избранницы родилась дочь Юля, а осенью 1917 года — сын Леонид.
Отец семейства шёл вверх по карьерной лестнице и к тому моменту уже исполнял обязанности председателя профсоюза шахтёров. Но в 1918 году супругам пришлось экстренно забирать детей и бежать к родственникам мужа в деревню Калиновку под Курск, когда Донбасс заняли немцы.
Отсюда он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Пока был на Гражданской войне, не был в курсе происходящего дома. Родственники не стали сообщать сыну, что через год после его ухода от тифа скончалась Фрося. А у них на руках оказались двухлетняя Юля и Лёня, которому не исполнилось и годика.
В своих мемуарах генсек практически не упоминал о первом браке. Единственное, что он написал: "Её смерть стала для меня большим горем".
После войны он вернулся в Донбасс, где поступил учиться на рабфак Донтехникума в Юзовке в 1922 году. В том же году познакомился с преподавателем окружной партшколы Ниной Кухарчук, своей будущей супругой.
Смерть сына
Дети Хрущёва Леонид и Рада. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons// РИА Новости/Павел Гапочка
Другая трагедия в семье Никиты Хрущёва случилась с его сыном от первого брака Леонидом.
Мальчик окончил семь классов средней школы, после чего его отправили в школу фабрично-заводского ученичества, где он должен был выучиться на слесаря. Первый серьёзный скандал в семье случился, когда мальчику было 17 лет и он решил сыграть свадьбу.
В качестве невесты называли дочь известного авиаконструктора Наума Этингера — Эсфирь. По слухам, Хрущёв-младший сбежал в 1937 году от возлюбленной, узнав о её беременности.
Отец девочки дошёл лично до Сталина, написав ему письмо с требованием "принять меры" в отношении семьи. Хрущёв пообещал признать ребёнка Эсфирь, и дело решили миром.
Как утверждают историки, сын Никиты Сергеевича буквально через неделю привёл в дом... новую жену. Это была актриса Розалия Трейвас. Отец семейства был в бешенстве: незадолго до этого её дядю, Бориса, приговорили к расстрелу за контрреволюционную деятельность. Ну и к какой партийной карьере могли привести такие родственнички? Поэтому новоиспечённый свёкор порвал свидетельство о браке и потребовал признать его недействительным.
Тем временем Леонид Никитич отучился в лётном и к весне 1940-го уже был профессиональным пилотом. В 1941-м он отправился на фронт.
26 июля 1941-го его самолёт был повреждён во время боя. Сам же пилот посадил машину и отделался переломом ноги.
Лечиться его отправили в "запасную столицу" — Куйбышев. Здесь, как вспоминала его сестра Рада Аджубей, произошла история, которая могла стоить папе не только карьеры: Леонид, находясь пьяным около госпиталя, убил человека.
Историки писали, что дело было в 1942 году. Якобы Леонид подружился с одним из пациентов — моряком. Во время очередной попойки новый приятель укорил хвастливого Хрущёва: "А вот бутылку с моей головы сбить не сможешь!" Вызов был принят, приятель был смертельно ранен. Дело замяли, но Леонид был послан на передовую.
Молодой человек погиб в 25 лет в марте 1943 года. Бытует две версии его смерти. Первая: он не вернулся с боевого задания 11 марта 1943 года. Якобы зенитный снаряд попал в самолёт, воздушное судно ушло в штопор. Но ни обломков самолёта, ни останков пилота не нашли.
Согласно второй, Хрущёв-младший попал в плен, откуда его выменяли и... приговорили к расстрелу как предателя. Причём это было личное решение Сталина, который проигнорировал мольбы Хрущёва-отца не губить парня.
Арест невестки
Леонид Хрущёв с Любовью Сизых. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons
Невестку Никиты Хрущёва (вторую жену его сына) Любовь Сизых арестовали в 1942 году в Куйбышеве и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.
Что это за девушка и откуда она взялась? Про таких, как Сизых, говорят "девушка с сильным характером". К моменту знакомства с Леонидом Хрущёвым (в 1938 году) она умела водить самолёт У-2 и несколько раз прыгала с парашютом. За это её в 18 лет и назначили инструктором в лётном училище, на аэродром при котором 20-летний Хрущёв пришёл устраиваться на работу.
— Это сын Хрущёва, — сказали девушке, когда она спросила, кто этот красавец косой сажени в плечах.
По воспоминаниям самой Сизых, вскоре Леонид предложил подвезти её домой. Как оказалось, они живут близко. Молодой человек тогда увлекался фотографией и часто делал снимки девушки, а дома проявлял их. Однажды на это обратил внимание отец и сказал, что пора бы и ему познакомиться с девушкой.
— Никита Сергеевич тогда сильно задержался, он звонил и говорил никуда не уходить. Появился лишь в 11-м часу вечера. Накрыли на стол. Я ела мало, волновалась, конечно, — вспоминала Сизых.
На следующий день Хрущёвы собирались в театр. Любе приглашение пришло тоже. "Значит, приняли", — подумала она. После этого похода прошло чуть больше шести месяцев до того, как Леонид сделал предложение.
"Поздравляю. Люблю. Надеюсь, ты хочешь того же, чего и я", — написал он в телеграме, присланной на работу. Вскоре появился и сам жених. В 1939 году расписались, а ещё через год родилась дочь.
Поначалу её хотели назвать Иоландой, чем мать Никиты Сергеевича была крайне возмущена. Она на повышенных тонах объяснила, что никакой Иоланды Хрущёвой не будет. Так как в семье было принято слушать старшее поколение, девочку назвали Юлей. А через год началась война…
Леонид ушёл на фронт, а его супругу арестовали в 1942 году.
— Меня арестовали вечером в Ставрополе (сейчас — Тольятти). В тот день для студентов проводили какое-то торжество. Меня вызвали из шумного зала, в коридоре сказали: "Вы арестованы". Дальше — в Куйбышев, а оттуда — в Москву, на Лубянку, — вспоминает Любовь.
Любовь Сизых. Леонид Хрущёв с дочерью Юлей. Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons
Вопросы о возможности протекции со стороны влиятельного родственника она воспринимает с удивлением, напоминая, что супруги других партийных деятелей, которые были куда ближе Сталину, чем Хрущёв, были по 10 лет на лесоповале.
— Я ещё в мирное время во всех анкетах писала, что у моей матери немецкие корни. Так что ни о какой протекции и речи быть не могло, — сказала Сизых в интервью.
Она же провела пять лет в лагере в Мордовии, откуда в 1948 году её отправили в ссылку в Казахстан, где она находилась до 1956-го. Дочь же забрал к себе и воспитывал как родную Никита Хрущёв. Впервые с матерью Юлия увиделась только в 1957 году. И то для этого потребовалось разрешение Нины Петровны, супруги первого секретаря.
— Юлка открыла дверь, и первое, что я сказала: "Как ты удивительно похожа на своего отца!" С дочкой у нас сразу сложились хорошие и тёплые отношения. Дочь очень хотела, чтобы я осталась жить с ней в Москве, но у меня слишком независимый характер, — вспоминала Любовь Сизых.
Она жила в Киеве вместе со своими родственниками. Со свёкром же впервые увиделась лишь в 1969 году. Встретившись на семейном празднике, он обронил: "Здравствуй, Люба".
Что касается внучки, то Юлия Хрущёва погибла в июне прошлого года под колёсами электрички недалеко от станции Солнечная. Женщине было 77 лет.