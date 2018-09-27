Путин поздравил с 70-летним юбилеем героя России, пережившего теракт в Чечне

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем героя России генерал-полковника Анатолия Романова, который прикован к постели после теракта в Чечне, произошедшего осенью 1995 года. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

— Вас знают и уважают как мужественного, сильного духом человека, настоящего российского офицера, посвятившего свою жизнь служению Отечеству, укреплению национальной безопасности страны. Вы всегда с честью справлялись с поставленными задачами, в самых трудных, нештатных ситуациях демонстрировали твёрдый, волевой характер, готовность прийти на помощь, — говорится в поздравлении, которое Романову передал замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

Напомним, в 1995 году под мостом на площади Минутка в Грозном боевики подорвали автомобиль, в котором кроме Романова находились его помощник полковник Александр Заславский, водитель и один из бойцов отряда спецназначения "Русь". Они погибли. Также контузии и ранения получили ещё 15 военнослужащих из сопровождения колонны.