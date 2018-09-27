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Опубликовано 27 сентября 2018, 14:29

Новый фильм про Харли Квинн выйдет в 2020 году

Кадр фильма "Отряд самоубийц"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Отряд самоубийц"/ © Кинопоиск

Главную роль в будущей ленте исполнит Марго Робби, а постановщиком боевика выступит Кэти Янь.

Студия Warner Bros. выбрала дату для премьеры фильма под названием "Хищные птицы". Главную роль — Харли Квинн — сыграет актриса Марго Робби. Лента выйдет 7 февраля 2020 года.

Над сценарием работает Кристина Ходсон. Режиссёр проекта — Кэти Янь. Что же касается Марго Робби, то она выступит также и продюсером будущего фильма. Сама картина расскажет о суперзлодейках. В состав команды входят: Харли Квинн, Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойа и Кассандра Кейн.

Съёмки будущей ленты начинаются в 2019 году. В настоящий момент студия ищет актрис, которые будут претендовать на главные, помимо Квинн, роли. Сейчас переговоры ведутся с Мэри Элизабет Уинстэд, Кристин Милиоти, Маргарет Куэлли, Гугу Эмбатe-Ро, Джерни Смоллетт, Жанелью Моне, Жустиной Мачадо и Робертой Колиндрес.

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Сергей Сурепин
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