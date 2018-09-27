Марк Хэмилл разыграл поклонников "Звёздных войн"
Фото: © AP Photo/Remy de la Mauviniere
Популярный актёр решил использовать желание зрителей получить новую информацию о девятом эпизоде киносаги.
Недавно Марку Хэмиллу исполнилось 67 лет. В связи с этим актёр решил отметить свой день рождения шуткой над своими читателями в "Твиттере".
Начиная с середины сентября актёр публиковал на своей странице по одному слову. Никто не знал, что актёр хотел этим сказать. Некоторые фанаты решили, что он планирует раскрыть название девятого эпизода "Звёздных войн".
Спустя полторы недели стало известно, что писал актёр. Хэмилл собрал фразу: "Выбесить всех пустыми твитами стоило хотя бы ради того, чтобы отвлечь внимание от моего дня рождения". Напомним, премьера девятого эпизода "Звёздных войн" запланирована на 19 декабря 2019 года.