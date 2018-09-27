Марк Хэмилл разыграл поклонников "Звёздных войн"

Популярный актёр решил использовать желание зрителей получить новую информацию о девятом эпизоде киносаги.

Недавно Марку Хэмиллу исполнилось 67 лет. В связи с этим актёр решил отметить свой день рождения шуткой над своими читателями в "Твиттере".

Начиная с середины сентября актёр публиковал на своей странице по одному слову. Никто не знал, что актёр хотел этим сказать. Некоторые фанаты решили, что он планирует раскрыть название девятого эпизода "Звёздных войн".