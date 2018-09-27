Режиссёр "Отряда самоубийц" признал ошибку, связанную с татуировкой Джокера

По словам постановщика Дэвида Эйра, он понимает, что на самом деле зашёл слишком далеко.

Режиссёр фильма "Отряд самоубийц" Дэвид Эйр рассказал, что он допустил ошибку во время создания ленты. По его словам, татуировка "Сломанный" на лбу Джокера была лишней.

Возьму вину на себя. Я зашёл слишком далеко Дэвид Эйр

Согласно мифологии фильма, татуировка на лбу Джокера появилась после особо тяжёлого столкновения с Бэтменом: Тёмный рыцарь жестоко избил злодея, который до этого убил Робина. Джокер сделал себе тату на лбу в качестве постоянного напоминания для супергероя.