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Опубликовано 27 сентября 2018, 16:58

Володин призвал депутатов Госдумы быть "аккуратнее" с селфи во время голосования

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению спикера Госдумы, невозможно принимать решение и одновременно с этим фотографироваться.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов перестать делать селфи во время голосования за законопроекты.

— Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями, — заявил спикер Госдумы.

Отметим, что это заявление он сделал во время голосования депутатов за закон об изменениях в пенсионной системе.

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Артур Белкин
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