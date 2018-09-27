Володин призвал депутатов Госдумы быть "аккуратнее" с селфи во время голосования
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
По мнению спикера Госдумы, невозможно принимать решение и одновременно с этим фотографироваться.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов перестать делать селфи во время голосования за законопроекты.
— Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями, — заявил спикер Госдумы.
Отметим, что это заявление он сделал во время голосования депутатов за закон об изменениях в пенсионной системе.