Netflix показал новый тизер финала сериала "Карточный домик"

На этот раз авторы популярного телевизионного шоу решили дать более полное представление о том, что ждёт зрителей в продолжении.

Компания Netflix опубликовала новый тизер шестого сезона сериала "Карточный домик". Премьера финала состоится 2 ноября.

На этот раз авторы шоу дали более полное представление о том, что нас ждёт в последнем сезоне популярного сериала. Центральной фигурой сериала станет Клэр Андервуд (Робин Райт), которая займёт место погибшего мужа и станет "мадам президентом".