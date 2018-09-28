Netflix показал новый тизер финала сериала "Карточный домик"
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На этот раз авторы популярного телевизионного шоу решили дать более полное представление о том, что ждёт зрителей в продолжении.
Компания Netflix опубликовала новый тизер шестого сезона сериала "Карточный домик". Премьера финала состоится 2 ноября.
На этот раз авторы шоу дали более полное представление о том, что нас ждёт в последнем сезоне популярного сериала. Центральной фигурой сериала станет Клэр Андервуд (Робин Райт), которая займёт место погибшего мужа и станет "мадам президентом".
Напомним, ранее в сентябре Netflix уже показывал новый тизер "Карточного домика". Из него стало известно, что в сериале избавились от персонажа Кевина Спейси. Также сервис публиковал первые кадры из финального сезона.