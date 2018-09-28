Персонаж игры "Марио" стал звездой среди любителей порно

Ранее поклонники игры превратили главного злодея Марио в пышногрудую красавицу Боузетту.

Многим геймерам понравился новый образ главного героя игры "Марио". В связи с этим они начали искать порно с "подругой" водопроводчика.

Таким образом, на сайте YouPorn количество запросов 24 сентября выросло на 2900%. На следующий день этот показатель вырос на 5849%.