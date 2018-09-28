Персонаж игры "Марио" стал звездой среди любителей порно
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Ранее поклонники игры превратили главного злодея Марио в пышногрудую красавицу Боузетту.
Многим геймерам понравился новый образ главного героя игры "Марио". В связи с этим они начали искать порно с "подругой" водопроводчика.
Таким образом, на сайте YouPorn количество запросов 24 сентября выросло на 2900%. На следующий день этот показатель вырос на 5849%.
Всплеск популярности Боузетты связан с фанатским комиксом, в котором впервые показали эту героиню. По сюжету комикса Боузер решил воспользоваться разрывом отношений между принцессой Пич и Марио. Он перевоплотился в красивую девушку и начал встречаться с Марио.