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Опубликовано 28 сентября 2018, 08:39

Персонаж игры "Марио" стал звездой среди любителей порно

Фото &copy;&nbsp;Nintendo

Фото © Nintendo

Ранее поклонники игры превратили главного злодея Марио в пышногрудую красавицу Боузетту.

Многим геймерам понравился новый образ главного героя игры "Марио". В связи с этим они начали искать порно с "подругой" водопроводчика.

Таким образом, на сайте YouPorn количество запросов 24 сентября выросло на 2900%. На следующий день этот показатель вырос на 5849%.

Всплеск популярности Боузетты связан с фанатским комиксом, в котором впервые показали эту героиню. По сюжету комикса Боузер решил воспользоваться разрывом отношений между принцессой Пич и Марио. Он перевоплотился в красивую девушку и начал встречаться с Марио.

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Сергей Сурепин
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