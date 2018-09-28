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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 02:47

Власти ЦАР рассказали о ходе расследования гибели российских журналистов

Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН заявил журналистам, что власти ЦАР прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели трёх российских журналистов: Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

— Правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов, — рассказал он.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 31 июля. Ранее сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. Также Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР представителей СМИ.

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Андрей Довлатов
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