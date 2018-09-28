Власти ЦАР рассказали о ходе расследования гибели российских журналистов
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН заявил журналистам, что власти ЦАР прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели трёх российских журналистов: Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
— Правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов, — рассказал он.
Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 31 июля. Ранее сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. Также Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР представителей СМИ.