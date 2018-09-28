Власти ЦАР рассказали о ходе расследования гибели российских журналистов

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН заявил журналистам, что власти ЦАР прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели трёх российских журналистов: Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

— Правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов, — рассказал он.