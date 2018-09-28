"Хорошая песня". Маккартни заявил, что Леннон похвалил лишь одну его композицию

Британский рок-музыкант Пол Маккартни рассказал, что они с Джоном Ленноном были соперниками, когда играли в группе The Beatles. Об этом он сообщил в телепередаче "60 минут", отрывок которой был опубликован на официальной страничке программы в "Твиттере".