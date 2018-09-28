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Опубликовано 28 сентября 2018, 03:14

"Хорошая песня". Маккартни заявил, что Леннон похвалил лишь одну его композицию

Британский рок-музыкант Пол Маккартни.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Британский рок-музыкант Пол Маккартни. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Единственной песней, которую он одобрил, была Here, There and Everywhere из альбома Revolver.

Британский рок-музыкант Пол Маккартни рассказал, что они с Джоном Ленноном были соперниками, когда играли в группе The Beatles. Об этом он сообщил в телепередаче "60 минут", отрывок которой был опубликован на официальной страничке программы в "Твиттере".

По словам музыканта, Леннон похвалил лишь одну его песню. Это была композиция Here, There and Everywhere из альбома Revolver.

— Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ту песню, — передаёт слова Леннона Маккартни.

Отмечается, что сам музыкант хвалил некоторые песни соперника, но только в подвыпившем состоянии.

Ранее Пол Маккартни рассказал о групповой мастурбации, которая проходила в доме Леннона.

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Алина Раппопорт
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