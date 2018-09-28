"Хорошая песня". Маккартни заявил, что Леннон похвалил лишь одну его композицию
Британский рок-музыкант Пол Маккартни. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Единственной песней, которую он одобрил, была Here, There and Everywhere из альбома Revolver.
Британский рок-музыкант Пол Маккартни рассказал, что они с Джоном Ленноном были соперниками, когда играли в группе The Beatles. Об этом он сообщил в телепередаче "60 минут", отрывок которой был опубликован на официальной страничке программы в "Твиттере".
How often did John Lennon compliment Paul McCartney’s songwriting? “It was only once the whole time.” Sir Paul McCartney gives Sharyn Alfonsi a look inside his creative process and some insight into the breakup of the Beatles. 60 Minutes, Sunday. https://t.co/Xa53oEsYK0 pic.twitter.com/B7ycPfQ4FU— 60 Minutes (@60Minutes) 26 сентября 2018 г.
По словам музыканта, Леннон похвалил лишь одну его песню. Это была композиция Here, There and Everywhere из альбома Revolver.
— Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ту песню, — передаёт слова Леннона Маккартни.
Отмечается, что сам музыкант хвалил некоторые песни соперника, но только в подвыпившем состоянии.
Ранее Пол Маккартни рассказал о групповой мастурбации, которая проходила в доме Леннона.