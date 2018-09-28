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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 08:38

Ким Кардашьян показала детей в Instagram и собрала 4 миллиона лайков

Фото &copy; Instagram/kimkardashian

Фото © Instagram/kimkardashian

Американская светская львица растрогала пользователей социальной сети умилительным фото.

Популярная телезвезда и популярная Instagram-модель Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию. На этот раз супруга рэпера Канье Уэста показала одновременно двоих своих детей — Норт и Чикаго.

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morning cuties

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Публикацию Ким подписала следующим образом: "Утренние милашки". Фотография понравилась пользователям социальной сети: она собрала 4 миллиона лайков и уйму комментариев. Также многие обратили внимание на травму Норт — у неё на коленке был пластырь, что вызвало беспокойство в сети.

Напомним, ранее Ким Кардашьян намекнула на маленький размер Канье Уэста, а также показала фотографию без пластики и макияжа.

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Сергей Сурепин
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