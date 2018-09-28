Ким Кардашьян показала детей в Instagram и собрала 4 миллиона лайков

Американская светская львица растрогала пользователей социальной сети умилительным фото.

Популярная телезвезда и популярная Instagram-модель Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию. На этот раз супруга рэпера Канье Уэста показала одновременно двоих своих детей — Норт и Чикаго.

Публикацию Ким подписала следующим образом: "Утренние милашки". Фотография понравилась пользователям социальной сети: она собрала 4 миллиона лайков и уйму комментариев. Также многие обратили внимание на травму Норт — у неё на коленке был пластырь, что вызвало беспокойство в сети.