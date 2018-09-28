Группа The Prodigy выпустила ещё одну песню с нового альбома

По словам музыкантов, в новом треке они передали своё стремление к эскапизму, а также желание подорваться и бежать. Всего в будущую пластинку войдёт 10 песен. Её выпустят под лейблом самой группы — Take Me To The Hospital, который был назван в честь одной из песен The Prodigy.