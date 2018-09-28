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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 08:45

Группа The Prodigy выпустила ещё одну песню с нового альбома

Фото: &copy; flickr /&nbsp;PlayStation Europe

Фото: © flickr / PlayStation Europe

Британский музыкальный коллектив продолжает подготавливать своих поклонников к будущему релизу.

Группа The Prodigy выпустила новую песню — Light Up the Sky. Она войдёт в новый альбом музыкантов No Tourists. Релиз состоится 2 ноября.

По словам музыкантов, в новом треке они передали своё стремление к эскапизму, а также желание подорваться и бежать. Всего в будущую пластинку войдёт 10 песен. Её выпустят под лейблом самой группы — Take Me To The Hospital, который был назван в честь одной из песен The Prodigy.

Продюсер альбома — Лиэм Хоулетт. Он отметил, что в этой пластинке будет столько же агрессии, сколько и в предыдущих релизах группы, правда, звучать она будет по-другому.

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Сергей Сурепин
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