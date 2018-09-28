В Швеции экстренно посадили самолёт из-за загоревшегося двигателя

Пассажиры воздушного судна будут доставлены в пункт назначения другим рейсом из этого аэропорта.

Самолёт скандинавской авиакомпании SAS, который вылетел сегодня утром из аэропорта города Кируна на севере Швеции в Стокгольм, вынужденно сел в городе Лулео из-за пожара в двигателе, сообщает шведская телекомпания SVT.

Воздушное судно покинуло аэропорт вылета в шесть утра и благополучно приземлилось в аэропорту Лулео, в результате никто из пассажиров не пострадал.

— Когда мы поднялись до максимума и к нам должны были прийти с кофе, то мы услышали два хлопка. Я сидел у левого двигателя. После хлопков произошло возгорание, — приводит телевидение слова одного из пассажиров.

После этого мотор отключился и персонал рассказал всем, что случилось.

— Самолёт сел согласно ситуации безопасности. Произошёл сбой в одном из двигателей, — заявила представитель пресс-службы авиакомпании Фрейа Аннаматц.