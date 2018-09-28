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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 12:21

В российских школах могут запретить продажу газировки, чипсов и сухариков

Фото: &copy;&nbsp;Pixabay

Фото: © Pixabay

В последнее время выросло число детей и подростков, страдающих ожирением из-за неправильного питания.

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить в школах продажу чипсов, сухариков, газированной воды, шоколадных батончиков и других вредных для детского здоровья продуктов питания.

— Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания. А в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребёнка и подростка, — заявил Огуль журналистам.

Депутат считает, что в продаже в учебных заведениях должны появиться соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, а также мармелад и зефир.

Поводом для такой инициативы стало возросшее число граждан с диагнозом "ожирение". Так в 35 российских регионах число больных за год выросло на 10%, и это среди тех, кто дошёл до врачей. Огуль также добавил, что больше всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением.

Данную проблему политик связал с отношением взрослых к этому вопросу. По его словам, ребёнок не сможет противостоять вредным сладким продуктам, если в семье принято их употреблять. Школьник просто не будет понимать, что это вредно.

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Артур Белкин
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