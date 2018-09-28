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Опубликовано 28 сентября 2018, 08:57

Игры с геями и лесбиянками теперь будут получать специальные награды

Фото: &copy;&nbsp;SQUARE ENIX

Фото: © SQUARE ENIX

Чтобы получить приз, разработчикам нужно будет сделать ЛГБТ-персонажей основными в игре.

Неправительственная организация ГЛААД (прежнее название — Альянс геев и лесбиянок против диффамации) сообщила, что скоро будет участвовать в награждении видеоигр, в которых есть геи и лесбиянки. Организация борется с гомофобией и гендерным неравенством.

Награды в первую очередь получать будут те игры, в которых наиболее правдоподобно и точно раскрывается тема ЛГБТ-сообщества. Представители ГЛААД заявили, что в наше время игры — то самое место, где люди могут поменять свои взгляды на многие вещи и изменить устаревшие стереотипы в отношении ЛГБТ.

Для того чтобы получить награду, разработчикам недостаточно будет просто добавить в игру гея или лесбиянку. Тема нетрадиционной сексуальной ориентации должна отражаться на игровом процессе и атмосфере игры. Лучшую игру в категории ЛГБТ выберут на 30-й церемонии награждения, которая состоится в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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