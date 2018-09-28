Игры с геями и лесбиянками теперь будут получать специальные награды

Чтобы получить приз, разработчикам нужно будет сделать ЛГБТ-персонажей основными в игре.

Неправительственная организация ГЛААД (прежнее название — Альянс геев и лесбиянок против диффамации) сообщила, что скоро будет участвовать в награждении видеоигр, в которых есть геи и лесбиянки. Организация борется с гомофобией и гендерным неравенством.

Награды в первую очередь получать будут те игры, в которых наиболее правдоподобно и точно раскрывается тема ЛГБТ-сообщества. Представители ГЛААД заявили, что в наше время игры — то самое место, где люди могут поменять свои взгляды на многие вещи и изменить устаревшие стереотипы в отношении ЛГБТ.