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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 12:20

"Стыдно быть дешёвым". Валуев ответил на вопрос о бедности цитатой из Шукшина

Николай Валуев. Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Николай Валуев. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Николай Валуев в рубрике "Задай вопрос Валуеву" на комментарий жительницы Кемеровской области о бедности в стране процитировал советского кинорежиссёра и писателя Василия Шукшина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт компании "Интерскол".

— Рассуждать в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым, — так Валуев прокомментировал слова Алевтины Макаровой о том, что "Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".

При этом он призвал местную жительницу не принимать его слова на свой счёт.

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Янковская Ольга
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