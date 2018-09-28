"Стыдно быть дешёвым". Валуев ответил на вопрос о бедности цитатой из Шукшина
Николай Валуев. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Депутат Госдумы Николай Валуев в рубрике "Задай вопрос Валуеву" на комментарий жительницы Кемеровской области о бедности в стране процитировал советского кинорежиссёра и писателя Василия Шукшина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт компании "Интерскол".
— Рассуждать в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым, — так Валуев прокомментировал слова Алевтины Макаровой о том, что "Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".
При этом он призвал местную жительницу не принимать его слова на свой счёт.