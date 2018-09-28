Леди Гага притворялась собственным менеджером, чтобы организовать себе концерты

Одна из самых успешных певиц нашего времени в начале своей карьеры работала на нескольких должностях.

Леди Гага — одна из самых востребованных певиц. Сейчас ей удаётся собирать полные залы, но раньше звезде приходилось заниматься не только вокалом, но и организационной деятельностью.

По словам певицы, в начале карьеры, когда ей было 19 лет, она не могла позволить себе личного помощника. В связи с этим певица занималась всеми организационными вопросами сама.

Гага заявила, что она просто звонила и представлялась собственным менеджером. Таким образом, певица сама организовывала себе концерты. Для этого ей даже приходилось намеренно говорить с английским акцентом, чтобы её не узнали по голосу.