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Опубликовано 28 сентября 2018, 11:03

Леди Гага притворялась собственным менеджером, чтобы организовать себе концерты

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Одна из самых успешных певиц нашего времени в начале своей карьеры работала на нескольких должностях.

Леди Гага — одна из самых востребованных певиц. Сейчас ей удаётся собирать полные залы, но раньше звезде приходилось заниматься не только вокалом, но и организационной деятельностью.

По словам певицы, в начале карьеры, когда ей было 19 лет, она не могла позволить себе личного помощника. В связи с этим певица занималась всеми организационными вопросами сама.

Гага заявила, что она просто звонила и представлялась собственным менеджером. Таким образом, певица сама организовывала себе концерты. Для этого ей даже приходилось намеренно говорить с английским акцентом, чтобы её не узнали по голосу.

Напомним, в начале этого месяца Леди Гага снялась для обложки глянцевого журнала. Популярная певица приняла участие в фотосессии издания Vogue и сделала роскошные кадры.

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Сергей Сурепин
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