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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 11:29

В Football Manager 2019 появятся видеоповторы

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Martin Meissner

Фото: © AP Photo/Martin Meissner

В популярном симуляторе футбольного тренера VAR появится раньше, чем в реальной жизни.

В популярном футбольном симуляторе Football Manager появится система видеоповторов. Об этом сообщил разработчик игры, компания Sports Interactive.

Судя по видео, показывающему геймплей, арбитры в игре будут пользоваться видеоповторами (VAR). После спорного момента судья сможет взять паузу, обратиться к коллегам у мониторов или лично посмотреть на эпизод с кромки поля. После этого следует вердикт арбитра, и матч продолжается. Релиз Football Manager 2019 назначен на 2 ноября.

VAR постепенно приходит в большой футбол. Вчера стало известно, что видеоповторы будут использовать со следующего сезона в Лиге чемпионов УЕФА. В Лиге Европы система будет введена с сезона 2020/21. Напомним, что VAR долгое время тестировали в разных странах и на разных турнирах, в том числе на ЧМ-2018, прошедшем в России.

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Андрей Ставицкий
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