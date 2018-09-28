В Football Manager 2019 появятся видеоповторы

В популярном симуляторе футбольного тренера VAR появится раньше, чем в реальной жизни.

В популярном футбольном симуляторе Football Manager появится система видеоповторов. Об этом сообщил разработчик игры, компания Sports Interactive.

Судя по видео, показывающему геймплей, арбитры в игре будут пользоваться видеоповторами (VAR). После спорного момента судья сможет взять паузу, обратиться к коллегам у мониторов или лично посмотреть на эпизод с кромки поля. После этого следует вердикт арбитра, и матч продолжается. Релиз Football Manager 2019 назначен на 2 ноября.