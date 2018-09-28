В Football Manager 2019 появятся видеоповторы
Фото: © AP Photo/Martin Meissner
В популярном симуляторе футбольного тренера VAR появится раньше, чем в реальной жизни.
В популярном футбольном симуляторе Football Manager появится система видеоповторов. Об этом сообщил разработчик игры, компания Sports Interactive.
Судя по видео, показывающему геймплей, арбитры в игре будут пользоваться видеоповторами (VAR). После спорного момента судья сможет взять паузу, обратиться к коллегам у мониторов или лично посмотреть на эпизод с кромки поля. После этого следует вердикт арбитра, и матч продолжается. Релиз Football Manager 2019 назначен на 2 ноября.
VAR постепенно приходит в большой футбол. Вчера стало известно, что видеоповторы будут использовать со следующего сезона в Лиге чемпионов УЕФА. В Лиге Европы система будет введена с сезона 2020/21. Напомним, что VAR долгое время тестировали в разных странах и на разных турнирах, в том числе на ЧМ-2018, прошедшем в России.