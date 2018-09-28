Россияне стали массово перепродавать новые iPhone сразу после покупки

Сейчас iPhone XS и iPhone XS Max продают 3,5 тысячи пользователей сервиса "Авито". Две тысячи объявлений размещены частными лицами. Дороже всего iPhone XS Max с максимальным объёмом памяти продаёт житель Санкт-Петербурга — за 7 миллионов рублей.

Приобрести новые iPhone на "Авито" можно было со дня начала мировых продаж — 21 сентября. До этого на сайте также публиковали предложения о предварительном заказе. С 21 по 27 сентября спрос на iPhone снизился на 39%. Также упали цены: если раньше смартфоны в среднем предлагали за 123 тысячи рублей, то сейчас цена составляет 119 тысяч.