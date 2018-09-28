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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 12:20

Россияне стали массово перепродавать новые iPhone сразу после покупки

Фото &copy; Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванков

За первые три часа после старта продаж новых смартфонов на "Авито" появилось больше сотни объявлений.

Сейчас iPhone XS и iPhone XS Max продают 3,5 тысячи пользователей сервиса "Авито". Две тысячи объявлений размещены частными лицами. Дороже всего iPhone XS Max с максимальным объёмом памяти продаёт житель Санкт-Петербурга — за 7 миллионов рублей.

Приобрести новые iPhone на "Авито" можно было со дня начала мировых продаж — 21 сентября. До этого на сайте также публиковали предложения о предварительном заказе. С 21 по 27 сентября спрос на iPhone снизился на 39%. Также упали цены: если раньше смартфоны в среднем предлагали за 123 тысячи рублей, то сейчас цена составляет 119 тысяч.

Всего за неделю на "Авито" купили уже 110 новых iPhone, сообщили в пресс-службе сервиса.

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Сергей Сурепин
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