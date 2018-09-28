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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 12:47

Пропавших в Калининграде школьников нашли в компьютерном клубе

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Оказалось, что подростки решили отключить свои мобильные телефоны, чтобы их не смогли найти родители.

В компьютерном клубе в Калининграде нашли двух школьников, которые пропали 26 сентября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Полиция установила, что у ребят с собой были деньги, и предположила, что они могли их потратить в компьютерном клубе. Проверив несколько точек, 13-летнего Евгения Ш. и 14-летнего Романа О. обнаружили в заведении на улице Сергеева. Оказалось, что они отключили телефоны, чтобы их не смогли найти родители.

Со школьниками проводят профилактическую беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. На поиски пропавших потребовались сутки.

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Сергей Сурепин
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