Пропавших в Калининграде школьников нашли в компьютерном клубе

В компьютерном клубе в Калининграде нашли двух школьников, которые пропали 26 сентября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Полиция установила, что у ребят с собой были деньги, и предположила, что они могли их потратить в компьютерном клубе. Проверив несколько точек, 13-летнего Евгения Ш. и 14-летнего Романа О. обнаружили в заведении на улице Сергеева. Оказалось, что они отключили телефоны, чтобы их не смогли найти родители.