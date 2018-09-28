Воронежский геймер, напавший с ножом на девушек, не признал свою вину

В настоящий момент дело 37-летнего жителя Семилук находится в суде для рассмотрения по существу.

Следователи Воронежа завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Семилук. Мужчину подозревают в покушении на убийство двух лиц, сообщила пресс-служба СК.

Инцидент произошёл 21 июля в Семилуках. Мужчина, находясь дома, выпивал и играл в компьютерные игры. Он услышал женские голоса, которые мешали ему играть. Сначала мужчина сделал замечание через окно, а после взял нож и вышел на улицу. Он напал на женщин, в результате одна получила ранения.