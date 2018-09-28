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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 13:59

В США хотят вербовать киберспортсменов в армию

Фото: &copy; Mike Scheck/USAREC Public Affairs

Фото: © Mike Scheck/USAREC Public Affairs

Военные планируют усилить сотрудничество с игровой индустрией, это позволит увеличить приток рекрутов.

Американская армия в 2019 году планирует финансировать различные киберспортивные события. В этом году ВВС США стали партнёром ELEAGUE Major 2018 и клуба Cloud9. Об этом сообщает ABC News.

Проект запустили на фоне нехватки новобранцев. В 2018 году в армию США призвали на 6500 меньше человек, чем было запланировано. Дефицит составляет около 8,5 процента.

Военные заявили, что только каждый восьмой американец в возрасте от 17 до 24 лет заинтересован в военной службе. При этом пока не уточняется, в каком формате армия США будет работать с киберспортивной индустрией.

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Сергей Сурепин
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