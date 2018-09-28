В США хотят вербовать киберспортсменов в армию

Военные планируют усилить сотрудничество с игровой индустрией, это позволит увеличить приток рекрутов.

Американская армия в 2019 году планирует финансировать различные киберспортивные события. В этом году ВВС США стали партнёром ELEAGUE Major 2018 и клуба Cloud9. Об этом сообщает ABC News.

Проект запустили на фоне нехватки новобранцев. В 2018 году в армию США призвали на 6500 меньше человек, чем было запланировано. Дефицит составляет около 8,5 процента.