Социологи выяснили, что работа в офисе приводит к разводу
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Если вы фермер, а ваша вторая половина — библиотекарь, то можете не переживать. Вашему браку ничего не грозит.
Шведские социологи установили, что работа в большом офисе способствует разводу. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencemag.
Для исследования специалисты выбрали Данию, где зафиксировано наибольшее число разводов среди всех скандинавских стран. Кроме того, у датчан чаще всего получается строить успешную карьеру после рождения ребёнка. Анализу подверглись разнополые пары, вступившие в брак с 1981 по 2002 год.
Отмечается, что распались в указанный период около ста тысяч пар. Чаще всего разводились супруги, которым много приходилось работать с противоположным полом. К примеру, мужчины, которые работали среди женщин, уходили из семьи на 15 процентов чаще.
Похожие результаты были зафиксированы и у женщин, которые разводились на 10% чаще при условии работы в офисах. В зоне особого риска находились люди с высшим образованием, работающие в сфере услуг. Любопытно, что наиболее крепкими социологи назвали отношения между фермерами и библиотекарями.