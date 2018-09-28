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Опубликовано 28 сентября 2018, 18:45

Социологи выяснили, что работа в офисе приводит к разводу

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Если вы фермер, а ваша вторая половина — библиотекарь, то можете не переживать. Вашему браку ничего не грозит.

Шведские социологи установили, что работа в большом офисе способствует разводу. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencemag.

Для исследования специалисты выбрали Данию, где зафиксировано наибольшее число разводов среди всех скандинавских стран. Кроме того, у датчан чаще всего получается строить успешную карьеру после рождения ребёнка. Анализу подверглись разнополые пары, вступившие в брак с 1981 по 2002 год.

Отмечается, что распались в указанный период около ста тысяч пар. Чаще всего разводились супруги, которым много приходилось работать с противоположным полом. К примеру, мужчины, которые работали среди женщин, уходили из семьи на 15 процентов чаще.

Похожие результаты были зафиксированы и у женщин, которые разводились на 10% чаще при условии работы в офисах. В зоне особого риска находились люди с высшим образованием, работающие в сфере услуг. Любопытно, что наиболее крепкими социологи назвали отношения между фермерами и библиотекарями.

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Артур Белкин
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