Социологи выяснили, что работа в офисе приводит к разводу

Если вы фермер, а ваша вторая половина — библиотекарь, то можете не переживать. Вашему браку ничего не грозит.

Шведские социологи установили, что работа в большом офисе способствует разводу. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencemag.

Для исследования специалисты выбрали Данию, где зафиксировано наибольшее число разводов среди всех скандинавских стран. Кроме того, у датчан чаще всего получается строить успешную карьеру после рождения ребёнка. Анализу подверглись разнополые пары, вступившие в брак с 1981 по 2002 год.

Отмечается, что распались в указанный период около ста тысяч пар. Чаще всего разводились супруги, которым много приходилось работать с противоположным полом. К примеру, мужчины, которые работали среди женщин, уходили из семьи на 15 процентов чаще.