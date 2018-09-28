В Дании закрыли мост из сериала "Мост" и отменили паромы в две страны
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Два крупных сооружения перекрыты из-за масштабной полицейской операции. Паромы приостановили в Германию и Швецию.
Полиция Дании закрыла два крупных моста и остановила паромные сообщения с Германией и Швецией. Об этом сообщила полиция Копенгагена.
В настоящий момент перекрыт Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию. Также полиция перекрыла знаменитый висячий мост Большой Бельт, связывающий датские острова Зеландия и Фюн.
В связи с этим были отменены паромы, связывающие немецкий Путтгарден с Рёдби, датский Гедсер с немецким Ростоком и датский Хельсингёр с шведским Хельсингборгом. В настоящий момент проводится большая полицейская операция. Дополнительные подробности не разглашаются.
Напомним, Эресуннский мост — место действия шведско-датского детективного телесериала "Мост" (2011–2018). Совмещённый мост-тоннель длиной почти 8 километров связывает Копенгаген и Мальмё через пролив Эресунн.